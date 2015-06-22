"Нафтогаз" у 2015 році вдвічі скоротить чистий збиток, а "Енергоатом" одержить прибуток – прогноз

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в 2015 році скоротить чистий збиток порівняно з 2014 роком більш ніж у два рази - до 40,331 млрд грн із 85,045 млрд грн.

Такий прогноз міститься в огляді 30 підприємств державного сектору економіки з найбільшими фіскальними ризиками, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року.

Згідно з документом, оператор усіх діючих АЕС України – держкомпанія «Енергоатом», на частку якої припадає близько 50% виробленої в країні електроенергії, в 2015 році одержить чистий прибуток 1,154 млрд грн, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком у 6,494 млрд грн.

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Також, як відзначається в документі, держкомпанія «Укренерго», національний оператор енергосистеми України, в 2015 році одержить чистий прибуток у 35,112 млн грн проти чистого збитку в 2014 році в 1,199 млрд грн.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат, єдиний в Україні видобувач уранової руди, за підсумками 2015 року одержить 26,537 млн грн чистого прибутку, тоді як 2014 рік підприємство закінчило з чистим збитком у 233,599 млн грн.

«Укргідроенерго», оператор найбільших в Україні гідроелектростанцій, в 2015 році збільшить чистий прибуток більш ніж у два рази порівняно з 2014 роком - до 1,017 млрд грн з 0,476 млрд грн.