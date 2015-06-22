Туреччина видала Росії дозвіл на дослідження "Турецького потоку"

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації "Газпрому", документ передбачає проведення досліджень з першої нитки газопроводу у винятковій економічній зоні, а також у територіальних водах Туреччини.

Читайте такожРосія і Греція підписали меморандум щодо продовження "Турецького потоку"

Морська ділянка "Турецького потоку" складатиметься з чотирьох ниток потужністю 15,75 млрд куб. м кожна. Газопровід пройде 660 кілометрів у старому коридорі "Південного потоку" і 250 кілометрів у новому коридорі в напрямку європейської частини Туреччини. Передбачається, що постачання газу по першій нитці газопроводу буде повністю призначено для задоволення потреб зростаючого турецького ринку.

Турецька сторона також підтвердила, що результати оцінки впливу на навколишнє середовище, отримані для турецької морської ділянки газопроводу "Південний потік", можуть бути використані при будівництві нової газотранспортної магістралі.

Як повідомлялося, 1 грудня 2014 року ВАТ "Газпром" і турецька компанія Botas підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу "Турецький потік" потужністю 63 млрд куб. м газу на рік з Росії у напрямку Туреччини через Чорне море.