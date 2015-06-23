На ринку нафти черговий обвал цін

На світових торгах у вівторок, 23 червня, ціни на нафту знижуються через побоювання зростання пропозиції на ринку, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася на 0,28%, до $63,16 за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI на 0,60%, до $60,02 за барель.

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Підтримку світовим цінам на нафту надає ситуація з грецьким борговим питанням. Інвестори налаштовані оптимістично, що призвело до зміцнення європейської валюти проти долара.