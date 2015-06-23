У Мексиканській затоці сталася пожежа на нафтовій платформі компанії Pemex

У південній частині Мексиканської затоки на нафтовій платформі, що належить компанії Pemex, стався вибух та загоряння нафти, передає Reuters.

Читайте такожНа ринку нафти черговий обвал цінЗа інформацією мексиканської держкомпанії, на даний момент розмір збитку від техногенної аварії не оцінений. В результаті пожежі на платформі ніхто не постраждав. Троє співробітників були евакуйовані.

Платформа, на якій сталася пожежа, розташована на родовищі Akal.