У Мексиканській затоці сталася пожежа на нафтовій платформі компанії Pemex
10:04, 23 червня 2015Енергетика
61
Постраждалих немає, збитки оцінюються.
REUTERS
У південній частині Мексиканської затоки на нафтовій платформі, що належить компанії Pemex, стався вибух та загоряння нафти, передає Reuters.
Читайте такожНа ринку нафти черговий обвал цінЗа інформацією мексиканської держкомпанії, на даний момент розмір збитку від техногенної аварії не оцінений. В результаті пожежі на платформі ніхто не постраждав. Троє співробітників були евакуйовані.
Платформа, на якій сталася пожежа, розташована на родовищі Akal.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter