Україна з початку літа імпортувала з ЄС на 34% більше газу, ніж із Росії

Україна з 1 по 22 червня імпортувала з Російської Федерації та країн Європи 987 млн куб. м природного газу, йдеться в повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в компанії, з початку червня з Європи надійшло 595 млн куб. м природного газу, що на 34%, або на 203 млн куб. м, більше, ніж із території Росії.

«За цей період блакитне паливо імпортувалося з території Словаччини та Угорщини, в тому числі по словацькому газотранспортного коридору надійшло 544 млн куб. м», - йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Добове надходження природного газу, за даними «Укртрансгазу», з території Словаччини та Угорщини становить 21 куб. м і 27 куб. м відповідно.

«Всього з початку року з Європи в Україну було імпортовано 6,3 млрд куб. м блакитного палива», - додали в «Укртрансгазі».

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, тристоронні переговори з питань організації поставок газу в Україну у форматі Україна – Європейський Союз – Росія на рівні міністрів енергетики України та Росії за посередництва Європейської комісії відбудуться 29 червня 2015 року.

Україна в травні 2015 року збільшила імпорт природного газу порівняно з квітнем на 4,4% - до 1,538 млрд куб. м.