Дати тристоронніх газових переговорів ще немає - Єврокомісія
13:27, 23 червня 2015Енергетика
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22 червня міністр Демчишин заявив, що зустріч у форматі Україна-Євросоюз-Росія відбудеться 29 червня
REUTERS
У Європейській комісії заявляють, що дати проведення тристоронніх газових переговорів між Україною, Європейським Союзом і РФ ще немає.
«Жодна дата ще не підтверджена», - повідомили власному кореспонденту УНІАН у Єврокомісії.
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Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що тристоронні переговори з питань організації поставок газу в Україну у форматі Україна – Єврооюз - Росія на рівні міністрів енергетики України і РФ за посередництва Єврокомісії відбудуться 29 червня.
«Переговори пройдуть 29 червня на рівні міністерств», - сказав Демчишин.
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