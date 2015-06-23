Дати тристоронніх газових переговорів ще немає - Єврокомісія

У Європейській комісії заявляють, що дати проведення тристоронніх газових переговорів між Україною, Європейським Союзом і РФ ще немає.

«Жодна дата ще не підтверджена», - повідомили власному кореспонденту УНІАН у Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що тристоронні переговори з питань організації поставок газу в Україну у форматі Україна – Єврооюз - Росія на рівні міністрів енергетики України і РФ за посередництва Єврокомісії відбудуться 29 червня.

«Переговори пройдуть 29 червня на рівні міністерств», - сказав Демчишин.