Росія найближчим часом отримає документи щодо денонсації угоди про добудову блоків ХАЕС

Про це в ході круглого столу повідомила заступник начальника управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Світлана Кульчицька.

«Найближчим часом такі документи будуть підготовлені і направлені в Російську Федерацію», - сказала Кульчицька, уточнивши, що процес займе 2-3 тижні.

За її словами, Міненерговугілля отримало доручення від Кабінету міністрів, яке надає міністерству й іншим відомствам повноваження оперативно розробити весь необхідний пакет документів для денонсації угоди.

При цьому Кульчицька розповіла, що, згідно з процедурою, документи потрібно надіслати російській стороні, а після їх одержання вона може погодитися розірвати угоду або ж відмовитися від розірвання та висловити свої зауваження.

Разом з тим, представник Міненерговугілля наголосила, що Україна може перейти до денонсації угоди незалежно від рішення Росії.

Як повідомляв УНІАН, Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням посприяти денонсації угоди з Росією про добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, оскільки Міністерство закордонних справ блокує ініціативи щодо розірвання угоди.

Раніше президент «Енергоатома» Юрій Недашковський заявляв про надзвичайне затягування процесу денонсації угоди з Росією про добудову двох блоків Хмельницької АЕС.

При цьому він наголосив, що представники чеської компанії Skoda братимуть участь у добудові двох блоків Хмельницької АЕС тільки після розірвання угоди з Росією.

«Енергоатом» розраховував до червня отримати дозвіл уряду на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з чеською компанією Skoda.

За словами заступника директора з виробництва НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється в 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.

14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена в тому, щоб інвестувати 1,48 млрд євро на добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту, в обмін на продаж частини електроенергії на польському ринку.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.