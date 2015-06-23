Номінаційний комітет визначив кандидатуру на посаду голови "Укргазвидобування" - Яценюк

Номінаційний комітет у рамках реформи державних підприємств визначив кандидатуру на посаду голови «Укргазвидобування», менеджмент якого раніше розкритикував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, і подаватиме її на розгляд уряду.

Про це глава уряду заявив на колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі у вівторок.

«Наскільки мені відомо, у номінаційного комітету вже є позиція щодо «Укргазвидобування», - сказав він.

При цьому Яценюк не уточнив, хто саме займе пост глави держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Валерій Демчишин у понеділок, 22 червня, заявив, що нового главу найбільшої в Україні державної газодобувної компанії «Укргазвидобування», нинішній менеджмент якої розкритикував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк через відсутність заходів щодо повернення заборгованості в 373 млн грн від групи компаній депутата Ігоря Єремеєва, можуть призначити протягом тижня.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% обсягу видобутку «блакитного палива» в країні.

За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 разів більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток становив 8,9 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову наглядової ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в розкраданні майна держпідприємства "Укргазвидобування" та завданні збитків державі в розмірі понад 1 млрд грн.

Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування проти нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі із Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у заданні збитків державі з продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, підконтрольній народному депутатові Ігорю Єремеєву.

На початку березня поточного року понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави – президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка і секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова. У ньому депутати просять звільнити голову «Укргазвидобування» Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака.

На думку депутатів, схеми заробітків на «Укргазвидобуванні», створені ще за Януковича, існують досі.