Україна відновить імпорт вугілля в разі припинення поставок з окупованого Донбасу

Україна відновить імпорт вугілля антрацитної марки у разі припинення його поставок з окупованих районів Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив віце-прем'єр-міністр Валерій Ващевський.

За його словами, у наступні сім місяців українській енергетиці потрібно 5,5 млн тонн антрациту. І на сьогоднішній день уряд працює над накопиченням даного виду палива на складах теплових станцій.

«Вивіз вугілля з Донбасу — це те, чим я особисто зараз займаюся», - сказав Ващевський, додавши, що з початку червня з окупованих районів Донбасу було вивезено 401,5 тис. тонн вугілля.

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В іншому випадку, за словами віце-прем'єра, якщо припиняться поставки вугілля з неконтрольованих територій Донбасу, то Україна відновить імпорт цього виду палива з Південно-Африканської Республіки, а також з Казахстану.

«Якщо нам не вдасться цього зробити (заповнити склади вугілля з Донбасу — УНІАН), то доведеться закуповувати його по імпорту», - сказав він.