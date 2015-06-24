Французька Total вийшла з проекту "Газпрому"

Французька Total передасть «Газпрому» 25% в компанії Shtokman Development AG, створеній в 2008 р. для розробки першої фази гігантського Штокманівського родовища, цей проект зараз заморожений, пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела.

"При відновленні Штокманівського проекту «Газпром» покличе Total першою брати участь в ньому", - цитувала прес-служба «Газпрому» Міллера після його зустрічі з головою правління Total Пуянне.

Представник «Газпрому» відмовився від коментарів.

Читайте такожЄК дала "Газпрому" ще шість тижнів для підготовки відповіді на звинувачення в монополізміУгода акціонерів Shtokman Development AG, в якій «Газпрому» спочатку належав 51%, Total – 25%, а Statoil – 24%, закінчилась влітку 2012 р. Інвестиційне рішення за проектом не було прийнято, і Total зі Statoil повинні були повернути частки «Газпрому». Statoil це зробила, списавши $335 млн збитків. Total залишилася в проекті, а $350 млн збитків списала тільки в квітні 2014 р. Сам «Газпром» повідомив в березні, що може списати за проектом 22,3 млрд руб. збитку.

На якій юридичній підставі Total досі залишалася у проекті, сторони не повідомляли. Восени 2013 р. в інтерв'ю «Комерсанту» президент Total Upstream Ів-Луї Даррикаррер, не вдаючись в подробиці, сказав, що, якщо дві компанії бажають співпрацювати, вони знайдуть спосіб вирішити юридичні проблеми.

В кінці 2013 р. декілька осіб, близьких до обох компаній, повідомляли, що Total хоче обміняти частку в Штокмані на частку в іншому проекті «Газпрому» – наприклад, в «Балтійському СПГ». Але Total хотіла б зріджувати на ньому свій газ, говорив один зі співрозмовників «Ведомостей».

Штокманівське родовище на шельфі Баренцева моря з запасами 3,9 трлн куб. м газу було відкрито ще у 1988 р. З тих пір технології і набір учасників для його розробки неодноразово змінювалися. На родовищі можна добувати понад 70 млрд куб. м газу в рік, це 11% від поточного рівня видобутку газу в Росії. На базі родовища планувалося створити завод СПГ для поставок в США, але цьому завадила сланцева революція. Зараз Штокман стоїть в плані розробки тільки після 2020 р.

Влітку 2014 р. старший віце-президент компанії Майкл Боррелл заявив, що Total запропонувала «Газпрому» нові технології для розробки родовища і сподівається на якнайшвидше відновлення проекту.

Але тут були введені Заходом санкції проти Росії. В кінці квітня 2015 р. Total заявила, що отримала дозвіл французьких властей працювати тільки на трьох проектах в Росії. Санкції не дозволяють Total працювати з «Лукойлом».

Представник «Лукойлу» відмовився від коментарів.

Через санкції Total зіткнулася з проблемами залучення проектного фінансування для «Ямал СПГ», а також припинила скупку акцій «Новатека».

Чи заважають санкції Total продовжувати роботу над Штокманом, компанія не повідомляла.

Санкції – одна з головних причин виходу Total з проекту, вважають аналітик «Сбербанк CIB» Валерій Нестеров та портфельний керуючий GL Financial Group Сергій Вахрамєєв. На економіку Штокмана вплинули і низькі ціни на нафту. Проект може окупитися лише при ціні газу $460 за 1000 куб. м, а для цього ціни на нафту повинні збільшитися вдвічі, каже Вахрамєєв.