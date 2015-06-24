Ціна нафти пішла вгору на новинах зі США

На світових торгах в середу, 24 червня, ціни на нафту зростають в очікуванні збільшення попиту на паливо в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,07, до $64,52 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,05, до $61,06.

За прогнозом аналітиків, в найближчі місяці нормою ціни для нафти буде $60 за барель.

Читайте такожСаудівська Аравія вважає успішною свою нафтову стратегіюЗа розрахунками Управління енергетичної інформації США, споживання нафти в країні в цьому році зросте до 19,41 мільйона барелів на добу з 19,03 мільйона торік.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 3,2 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти (API), при прогнозі скорочення на 2,1 мільйона барелів. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опубліковано в середу ввечері.

Тиск на ринок також надає ймовірність того, що Іран наступного тижня, можливо, не зможе домовитися з шісткою країн щодо своєї ядерної програми. Парламент Ірану у вівторок ухвалив закон, що забороняє інспекторам ООН відвідувати військові об'єкти і спілкуватися з науковцями. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї виключив можливість зупинки ядерної програми на тривалий час, хоча країни Заходу вимагають припинення роботи над деякими елементами програми, як мінімум, на 10 років - умова зняття санкцій.