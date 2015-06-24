Аудитори вважають правильною формулу розрахунків цін на газ, але самі тарифи вони не перевіряли

Робоча група, створена Національною комісією з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до якої увійшли представники найбільших у світі аудиторських компаній, підтвердила математичну коректність розрахунків тарифів на природний газ для населення, встановлених НКРЕКП з 1 квітня 2015 року.

Про це йдеться у звіті робочої групи при НКРЕКП.

Як наголошується в документі, члени робочої групи спиралися на дані, надані НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» і «Укргазвидобування», але точність цих даних аудиторами не перевірялася.

«Перевірка вхідних даних не проводилася, оскільки це не було метою роботи робочої групи. Відповідальність за їх достовірність несуть НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» і «Укргазвидобування», - йдеться в документі.

У зв'язку з цим робоча група запропонувала НКРЕКП для підтвердження інформації першоджерел сформулювати детальне технічне завдання і провести додаткову комплексну перевірку із залученням незалежних фахівців.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко, грунтуючись на висновках робочої групи, розкритикував позицію політиків, які розгорнули масову компанію у ЗМІ щодо необґрунтованості підвищення тарифів на газ для населення.

«З цього звіту чітко видно, як безсоромно брехали людям згадані вище політики-популісти і обслуга», - повідомив Вітренко.

На його думку, порівнювати ціну у 7 188 грн на газ для населення, яка включає податки, витрати на транспортування, з ціною імпортного газу на кордоні некоректно.

«Для довідки - роздрібні ціни на газ в тій самій Європі відрізняються від оптових в 2-3 рази», - відзначив Вітренко.

Водночас менеджер «Нафтогазу» не надав інформацію про вихідні дані, які були надані аудиторам, відзначивши, що їх коректність перевірити неможливо.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на початку червня створила робочу групу для перевірки тарифів на природний газ для населення, до якої увійшли представники чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній.

НКРЕКП у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня цього рокумінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня був підвищений і тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами голови Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України Міжнародного валютного фонду.