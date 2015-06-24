Путін через дешеву нафту не дасть Україні колишню знижку на газ - обіцяє ціну як у Польщі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами уряду РФ.

«На що хотів би звернути увагу – ключовим питанням тут є ціна, остаточна. Зрозуміло, що за такого серйозного падіння цін на нафту, від якої рахуються ціни на газ, в кінцевому підсумку ми не можемо надавати таку знижку в такому самому обсягу, як було раніше», - сказав Путін.

«У будь-якому разі кінцева ціна для українських споживачів не має бути вищою, має бути на рівні сусідніх країн, таких як Польща», - заявив він.

При цьому він нагадав, що 30 червня закінчується термін знижки на газ для України у другому кварталі.

У свою чергу глава Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що РФ розглядає можливість поквартального надання знижки на російський газ для України.

«Хочу поінформувати, що українська сторона не направляла нам відповідний запит», - заявив Новак.

9 червня у "Газпромі" заявили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу куб. м, у четвертому - 262,5 дол. за тис. куб м, питання знижки обговорюється.

18 червня Новак заявив, що знижка на газ для України в третьому кварталі буде менш ніж 30%.