Путін через дешеву нафту не дасть Україні колишню знижку на газ - обіцяє ціну як у Польщі
Президент РФ Володимир Путін заявляє, що за такого падіння цін на нафту Росія не може надавати Україні знижку на газ як раніше, ціна має бути на рівні ціни для Польщі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами уряду РФ.
«На що хотів би звернути увагу – ключовим питанням тут є ціна, остаточна. Зрозуміло, що за такого серйозного падіння цін на нафту, від якої рахуються ціни на газ, в кінцевому підсумку ми не можемо надавати таку знижку в такому самому обсягу, як було раніше», - сказав Путін.
«У будь-якому разі кінцева ціна для українських споживачів не має бути вищою, має бути на рівні сусідніх країн, таких як Польща», - заявив він.
При цьому він нагадав, що 30 червня закінчується термін знижки на газ для України у другому кварталі.
У свою чергу глава Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що РФ розглядає можливість поквартального надання знижки на російський газ для України.
«Хочу поінформувати, що українська сторона не направляла нам відповідний запит», - заявив Новак.
9 червня у "Газпромі" заявили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу куб. м, у четвертому - 262,5 дол. за тис. куб м, питання знижки обговорюється.
18 червня Новак заявив, що знижка на газ для України в третьому кварталі буде менш ніж 30%.