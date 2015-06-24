Міненерговугілля обіцяє цього року прийняти рішення щодо корпоратизації "Енергоатома"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Сергій Єрмак.

«Щодо корпоратизації, наскільки мені відомо, документи вже на виході з «Енергоатома», документи підготовлено, вони проходять певну узгоджувальну процедуру. На жаль, це не такий швидкий процес, але він іде. Я думаю, що цього року вже будуть конкретні результати», - сказав Єрмак журналістам на IV Міжнародній конференції «Український ядерний форум – 2015».

При цьому він зазначив, що корпоратизація держкомпаній необхідна, оскільки це значно підвищує ефективність їх роботи.

Разом з тим, Єрмак повідомив, що для початку процесу корпоратизації «Енергоатома» в Україні необхідно виконати низку законодавчих заходів.

«Я думаю, що це в будь-якому разі регулюватиметься законодавчим актом, це буде швидше за все закон, який зобов'яже зокрема й Кабмін дати окреме розпорядження відповідним міністерствам для того, аби втілити це в життя», - зазначив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, минулого року фахівці «Енергоатому» розробили проект закону, який передбачає корпоратизацію компанії зі 100-відсотковим збереженням власності акцій, але з можливістю залучити інвестиції за рахунок продажу частини акцій або додаткової емісії.

Даний законопроект наприкінці минулого року було направлено на розгляд у Кабінет міністрів.

Президент «Енергоатому» Юрій Недашковський наполягав на швидкій корпоратизації компанії, що поліпшить можливість залучення інвестицій у будівництво нових енергоблоків, а також дасть змогу створювати з світовими компаніями атомної галузі спільні підприємства.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із шістьма реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.