Міненерговугілля вважає за необхідне врахувати у тарифі "Енергоатома" кошти на ЦСВЯП

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає за необхідне, щоб Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, врахувала в тарифі на відпуск електроенергії Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» кошти на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Сергій Єрмак.

«Враховуючи, що є ініціатива держави, що Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива потрібно будувати, і це стратегічно важливе завдання, відповідно, ми очікуємо, що ці кошти будуть враховані в тарифі для того, щоб фінансувати цей захід», - сказав Єрмак на IV міжнародній конференції «Український ядерний форум-2015».

За його словами, на початку цього року з американською компанією Holtec, яка буде постачати обладнання для ЦСВЯП, було підписано додаткову угоду, за якою в України виникають певні фінансові зобов'язання.

Єрмак повідомив, що міністерство веде узгоджену роботу з НКРЕКП, куди подаються документи, для того щоб при черговому підвищенні тарифу на відпуск електроенергії всі необхідні для «Енергоатома» кошти були враховані.

Планується, що НКРЕКП буде переглядати тариф на відпуск електроенергії для «Енергоатома» на засіданні 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП з 1 квітня підвищила тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії «Енергоатом» на 31,5% - до 42,21 коп. за кВт/год з 32,11 коп. за кВт/год.

За словами президента «Енергоатома» Юрія Недашковського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після здійснення «Енергоатомом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

Держкомпанія «Енергоатом» до кінця 2020 року заплатить американської компанії Holtec International майже 300 млн дол. за обладнання для ЦСВЯП.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.