Україна не просила знижку на газ у третьому кварталі - Міненерго Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді членів російського уряду з президентом РФ.

«Згідно з тристоронньою заявою, яку було нами зроблено 20 березня, коли розглядали питання забезпечення поставок газу на другий квартал, Російська Федерація розглядає можливість поквартального надання знижки на ціну природного газу, передбачену між «Нафтогазом» і «Газпромом», але насамперед - за запитом української сторони. Хочу поінформувати, що до цього часу українська сторона не направляла нам відповідний запит, тому сьогодні ми перебуваємо в ситуації, що закінчується квартал, і чекаємо від українських колег звернення», - сказав Новак.

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У свою чергу президент РФ Володимир Путін заявив: «почекаємо, це ж Україні потрібно, не нам, тому сподіваюся, що вчасно це буде зроблено».

Крім цього, Новак зазначив, що тривають тристоронні консультації у форматі Росія-Євросоюз-Україна з газової проблематики.

За його словами, основна їхня мета – це надійне забезпечення газом європейських споживачів і транзит газу через Україну в осінньо-зимовий період.

«Черговий раунд цих консультацій ми запланували на кінець цього місяця з урахуванням того, що закінчується знижка, надана на другий квартал. Плануємо обговорити з партнерами необхідний рівень газу, який необхідно закачати до початку осінньо-зимового періоду, до 15 жовтня, в підземні газові сховища України, розміри фінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу і, можливо, питання ціни», - сказав він.

Глава Міненерго РФ зазначив, що Україні необхідно до 15 жовтня закачати до 19-20 мільярдів кубометрів газу в підземні газові сховища. Зараз цей показник – 11,5 млрд кубометрів, сказав він.