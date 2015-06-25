Total продовжує виходити з російських проектів: наступним після "Газпрому" став ЛУКОЙЛ

Французька Total слідом за Штокманом (проект "Газпрому") залишить і СП з ЛУКОЙЛом по розробці ділянок з важкодобувною нафтою: працювати тут в умовах санкцій Total не може, пише "Комерсант".

Між тим, інші проекти в РФ компанія має намір зберегти, підтвердив виданню глава Total в Росії Жак де Буассезон.

ЛУКОЙЛ збирається компенсувати Total витрати на придбання трьох ліцензій на ділянки з важкодобувною нафтою баженовської свити, розповів глава російської компанії Вагіт Алекперов. "Ми домовилися, що продовжимо роботу самостійно",— уточнив він, додавши, що Total "безумовно, зможе повернутися в проект після санкцій". Глава Total в Росії Жак де Буассезон підтвердив, що "компанія хоче відновити співпрацю з ЛУКОЙЛом за баженовською свитою, як тільки санкції будуть зняті".

Читайте такожФранцузька Total вийшла з проекту "Газпрому"Проект став проблемним для Total влітку 2014 року, коли проти Росії були введені санкції, що забороняють іноземним компаніям працювати на шельфі та у видобутку сланцевої нафти. Джерело, близьке до СП, вказує, що ресурси баженовської свити формально не сланцеві, "але робота там іноземцям все одно заборонена".

Це не перший проблемний проект в РФ, з якого йде Total: французи повернуть "Газпрому" 25% в Штокманівському родовищі в Баренцевому морі. Але Total зберігає інші проекти в Росії — 20% в "Ямалі-СПГ", 49% у Термокарстовому газовому родовищі, 40% у Харягинському проекті (нині французька компанія — його оператор, але, швидше за все, цей статус вона втратить).