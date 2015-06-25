Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні

На світових торгах у четвер, 25 червня, ціни на нафту ростуть після обвалу напередодні, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent збільшилася на 0,32% - до 63,69 долара за барель, WTI - на 0,02%, до 60,28 долара за барель.

Читайте такожTotal продовжує виходити з російських проектів: наступним після "Газпрому" став ЛУКОЙЛ На ринок чинить тиск статистика зі США: запаси нафти в країні минулого тижня знизилися на 4,9 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA), але запаси бензину виросли на 0,7 мільйона барелів при прогнозі зниження на 0,3 мільйона.

Ще один важливий фактор для ринку, який грає на підтримку Brent, - курс євро до долара піднявся на початку торгів у четвер, оскільки інвестори сподіваються, що Греція домовиться з кредиторами про нові позики і уникне дефолту.