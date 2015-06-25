Новим керівником "Укргазвидобування" став Олег Прохоренко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нафтогазу».

Сьогодні голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв представив його діловим колам.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося в ході зустрічі членів уряду з представниками Американської торгової палати та Європейської бізнес асоціації.

«Прохоренко Олег – людина з великим досвідом у нафтогазових проектах. Працював в СНД і на Близькому Сході, працював з нами. Ми думаємо, що це правильний і своєчасний вибір», - сказав Коболєв.

Присутній на зустрічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що нового голову «Укргазвидобування» було призначено за рішенням уряду.

«Уряд послідовно здійснює політику зміни політично заангажованого менеджменту держкомпаній на фахівців, які позбавлені політичного впливу. Ми ставимо мету – зробити держкомпанії ефективними і прозорими. І я очікую від «Нафтогазу» і «Укргазвидобування» реальних кроків з реформування компанії «Укргазвидобування», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву «Нафтогазу» негайно змінити керівництво держкомпанії «Укргазвидобування» за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії. Як з'ясувалося, група компаній народного депутата Ігоря Єремеєва винна держпідприємству 373 млн грн, однак керівництво держхолдингу не зробило жодних спроб повернути борг. Яценюк дав боржникам 72 години на погашення боргу.

На початку 2014 року «Укргазвидобування» очолив Сергій Костюк, після чого держкомпанія продала компанії Ігоря Єремеєва «Вог Трейдинг» 30 тисяч тонн скрапленого газу за ціною 7602 грн за тисячу кубів, тоді як інші учасники ринку продавали паливо на 3500 грн дорожче.

З березня 2014 року «Укргазвидобування» почало реалізовувати конденсат для виробництва бензину марки А-76 компаніям «Вог Трейдинг», «Феон», «Юкра», «Клевер-ПМ» і «Укртрансоіл-2009», також підконтрольним народному депутату. За даними МВС, компанія недоотримала від продажу конденсату близько 60 млн грн.

Навесні 2014 року Генпрокуратура повідомила, що підозрює голову наглядової ради компанії ВЕТЭК Сергія Курченка у розкраданні майна держпідприємства «Укргазвидобування» і завданні збитків державі у розмірі понад 1 млрд грн. Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування стосовно нового керівництва «Укргазвидобування» на чолі з Сергієм Костюком. Останнього підозрюють у завданні збитків державі шляхом продажу скрапленого газу за заниженими цінами компанії, підконтрольній народному депутату Ігорю Єремеєву.

На початку березня поточного року понад 50 народних депутатів поставили свої підписи під зверненням до перших осіб держави - президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка і секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова, в якому просили звільнити голову «Укргазвидобування» Сергія Костюка та його заступника Вадима Шленчака. На думку депутатів, схеми заробітків у «Укргазвидобування», створені ще за Януковича, існують досі. Головою наглядової ради «Укргазвидобування» і виконавчим директором «Нафтогазу України» є Андрій Пасічник, який до цього працював топ-менеджером у компаніях Єремеєва. За підрахунками експертів, щомісяця «Укргазвидобування» втрачає на реалізації своєї продукції від 6 до 10 млн доларів.

Кабінет міністрів України має намір провести позапланові перевірки підприємств державного холдингу «Укргазвидобування» та інших надрокористувачів.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка у 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м природного газу - 70% обсягу видобутку блакитного палива в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це у 160 разів більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток холдингу становив 8,9 млн грн.