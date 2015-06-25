"Укртрансгаз": транзит російського газу через Україну цього року впаде на 18%

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, прогнозує падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу за результатами 2015 року на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м з 62 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент «Укртрансгазу» Ігор Прокопів.

«Був транзит 62 (млрд кубометрів у 2014 році - УНІАН), а цього року буде 51 млрд кубометрів», - сказав Прокопів.

Також він повідомив, що компанія прогнозує скорочення у 2015 році споживання природного газу в Україні приблизно на 9 млрд куб. м порівняно з 2014 роком - до 34 млрд куб. м.

За словами голови «Укртрансгазу», скорочення споживання Україною газу зумовлено відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу.

«Ми прогнозуємо споживання 34 млрд кубометрів і бачимо, що Україна споживатиме і того менше», - сказав Прокопів.

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Як повідомляв УНІАН, у російської компанії "Газпром" заявляють, що продовження транзитного контакту з Україною після 2019 року не буде "ні за яких обставин".

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.