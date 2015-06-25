Україна та Угорщина з липня почнуть тестувати віртуальний реверс газу

Україна і Угорщина почнуть тестування роботи газового інтерконектора за новою угодою, що дає змогу здійснювати так званий віртуальний реверс газу і ліквідувати посередництво «Газпрому», з 1 липня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент «Укртрансгазу» Ігор Прокопів.

«З 1 липня ми приступаємо до тестових процедур за цією угодою, з надією на те, що з 1 жовтня вона почне повноцінну роботу», - сказав Прокопів.

За словами голови «Укртрансгазу», повноцінна робота інтерконектора за новою угодою можлива лише, коли російський «Газпром» надасть «Укртрансгазу» шипер-коди.

«Тестування й матиме на увазі звернення до росіян за шипер-кодами. Перевіримо, як вони себе поведуть, щоб не поставити під загрозу реальні поставки», - зазначив Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня оператори газотранспортних систем України та Угорщини підписали договір про інтерконектори, що передбачає обмін даними про роботу транскордонних газопроводів, що дасть змогу ліквідувати російський «Газпром» з поточних схем взаємодії України з Європейським Союзом.

Потужність інтерконектора в напрямку Угорщини становить 26 млрд куб. м на рік, у напрямку України – 6,1 млрд куб. м на рік.