Єврокомісія пропонує Україні і РФ провести газові переговори 30 червня у Відні

Європейська комісія пропонує Україні та РФ провести тристоронні газові переговори 30 червня у Відні та очікує від сторін підтвердження.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії.

"Комісія направила запрошення на вівторок, 30 червня, у Відень, і зараз ми очікуємо, щоб сторони підтвердили, чи ця дата їх влаштовує", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що тристоронні переговори з питань організації поставок газу в Україну у форматі Україна – Єврооюз - Росія на рівні міністрів енергетики України і РФ за посередництва Єврокомісії відбудуться 29 червня. «Переговори пройдуть 29 червня на рівні міністерств», - сказав Демчишин.

23 червня у Єврокомісії зауважили, що дати проведення тристоронніх газових переговорів між Україною, Європейським Союзом і РФ ще немає.