Яценюк попросив країни "Великої сімки" допомогти вирішити газові питання з Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Яценюк сказав у ході зустрічі з послами країн "Великої сімки" в Україні.

Прем'єр-міністр нагадав, що торік Україні разом з країнами "Великої сімки" вдалося досягти тристоронньої угоди на рівні України, Європейського Союзу і Росії про поставки газу до України і транзит газу до ЄС.

«Це необхідно для того, щоб гарантувати безпечний транзит до ЄС і поставки газу в Україну на основі всеохоплюючого договору між ЄС, Україною і Російською Федерацією, який повинен включати тристоронній протокол, а також доповнення до діючого контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом», - цитує прес-служба прем'єр-міністра. – Разом ми можемо досягти успіху в тому, щоб отримати угоду таку саму, як мали торік».

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомляв, що тристоронні переговори з питань організації поставок газу до України у форматі Україна – Європейський Союз - Росія на рівні міністрів енергетики України і Росії за посередництва Європейської комісії відбудуться 29 червня. За словами Демчишина, на переговорах йтиметься, в тому числі, про обсяги закачування газу в українські газові сховища (ПСГ) для проходження опалювального сезону, а також для забезпечення транзиту російського газу до Європи. При цьому Демчишин наголосив, що російська сторона наполягає на закачуванні 19 млрд кубометрів, при тому, що зараз в українських ПСГ є близько 11,5 млрд кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня Україна за посередництва Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом «Газпромом» про продовження умов так званого «зимового пакету» поставок російського газу в Україну. Сторони зазначали, що провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про поставки газу, який охоплюватиме весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

Обсяг поставок є предметом домовленостей, проте в травні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір у 2015 році купувати у Росії не більше 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, «навіть при зниженні ціни на російський газ нижче за європейську». У квітні Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 млрд кубометрів і обсягом імпорту 25 млрд кубометрів.