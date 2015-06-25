У "Нафтогазі" заявили, що не зможуть самотужки фінансувати закачування газу в сховища

Про це на конференції «Українська енергетична інфраструктура і законодавство: виклики та можливості для практичної інтеграції з енергетичними системами країн Центральної Європи» заявив головний радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Алексєєнко.

«Нафтогаз» самотужки це завдання виконати не зможе. Потрібна допомога уряду і міжнародних інституцій», - сказав він.

Нагадаємо, «Нафтогаз» упродовж півроку веде переговори з європейськими партнерами про надання Україні кредиту обсягом близько 1,5 млрд євро на закупівлю і закачування природного газу, який потім буде використано для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України закликав уряди країн "Великої сімки" допомогти Україні в досягненні остаточного рішення з питань поставок газу до України з Росії і транзиту російського палива через Україну до Євросоюзу.

Європейська комісія пропонує Україні і РФ провести тристоронні газові переговори 30 червня у Відні і очікує від сторін підтвердження.

За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, на переговорах йтиметься, в тому числі, про обсяги закачування газу в українські газові сховища (ПСГ). При цьому Демчишин наголосив, що російська сторона наполягає на закачуванні 19 млрд кубометрів, при тому, що зараз в українських ПСГ міститься близько 11,5 млрд кубометрів.