"Енергоатом" за п'ять місяців отримав майже мільярд гривень прибутку

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від продажу електроенергії за п'ять місяців поточного року становив 12,851 млрд грн, що на 46,6% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому собівартість продукції знизилася в порівнянні з минулим роком на 0,6% і завдяки цьому отримано валовий прибуток в розмірі 4,173 млрд грн.

«Одним із головних факторів, що впливають на фінансовий результат компанії, залишаються витрати за курсовими різницями, витрати на придбання валюти та фінансові витрати по сплаті відсотків за кредитами та іншими позиками», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому наголошується, що за січень-травень 2015 року в компанії з'явилися нові витрати, такі як відсотки за відстроченими податковими зобов'язаннями, які становлять вже 11,6 млн грн.

«Ці витрати пов'язані з систематичними нерозрахунками ДП «Енергоринок» за електроенергію, вироблену на АЕС України. Тільки за цей рік приріст заборгованості Енергоринку зріс на 1,679 млрд грн, і станом на 31 травня борг за відпущену електроенергію перед атомниками становить 10,477 млрд грн», - додали в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, вироблення електроенергії компанією за січень-травень 2015 року збільшилося порівняно з січнем-квітнем 2014 року до 37,666 млрд кВт/год з 36,629 млрд кВт/год.

За п'ять місяців поточного року частка "Енергоатома" на українському ринку електроенергетики становила 55,6%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,8 млрд грн.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.