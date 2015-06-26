Ціни на нафту зростають на новинах щодо Греції

На світових торгах у п'ятницю, 26 червня, нафта продовжує дорожчати на тлі ситуації навколо Греції, передає Reuters.

З початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,37, до $63,57 за барель, ф'ючерси на WTI - на $0,12, до $59,82.

Читайте такожСША повернули собі звання світового лідера з видобутку нафтиПереговори Греції з кредиторами, що пройшли в четвер, були безрезультатними, нова зустріч запланована на суботу, 27 червня. Якщо Греція не домовиться про нові кредити, щоб у кінці червня заплатити МВФ 1,6 мільярда євро, їй загрожує дефолт і вихід із зони євро.

Інша важлива для нафтового ринку тема - переговори про ядерну програму Ірану. Якщо угоду щодо неї буде досягнуто до 30 червня, Іран може бути звільнений від санкцій і тоді країна збільшить експорт нафти.