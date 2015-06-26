Білорусь з 1 липня підвищує тарифи на транспортування нафти

З 1 липня Білорусь вводить нові тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на її території, передає БЕЛТА.

Мова йде про тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами підприємств "Гомельтранснафта Дружба" і "Полоцктранснафта Дружба".

Читайте такожНаслідки дружби з Росією: 80% підприємств Білорусі скоротили робочий тижденьЗокрема, тариф з маршруту Унеча (Високе) - Адамова Застава зріс з 234,85 до 242,14 російських рублів за тонну нетто (без урахування податку на додану вартість), Унеча (Високе) - Броди - з 100,88 до 104,01 російського рубля, Унеча (Високе) - Мозир - відкрите акціонерне товариство "Мозирський нафтопереробний завод" - з 50,05 до 51,61 російського рубля.