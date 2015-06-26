Україна хоче домовитися з Росією щодо газу на колишніх умовах – Демчишин

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин 30 червня вирушить до Відня для участі у тристоронніх газових переговорах у форматі Україна – Європейський Союз – Росія, повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

"На зустрічі у Відні ми хочемо підписати новий пакет домовленостей щодо постачання газу для всього опалювального сезону. За нашою інформацією, з російської сторони кінцевої позиції щодо ціни поки що немає, ми ж будемо наполягати на продовженні умов, що діяли в минулому році", - цитує прес-служба слова міністра.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України закликав уряди країн "Великої сімки" допомогти Україні в досягненні остаточного рішення з питань поставок газу в Україну з Росії та транзиту російського палива через Україну в Євросоюз.

На початку червня Україна за посередництва Європейської комісії досягла попередніх домовленостей з російським газовим монополістом «Газпромом» про продовження умов так званого «зимового пакета» поставок російського газу в Україну. Сторони відзначали, що провели конструктивні переговори щодо спірних газових питань і на рівні експертів підготували протокол рішень про постачання газу, який буде охоплювати весь зимовий сезон 2015-2016 рр.

Обсяг поставок є предметом домовленостей, проте в травні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір в 2015 році купувати у Росії не більш як 50% необхідного країні обсягу імпортного газу.