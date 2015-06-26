Не дочекавшись грошей від Китаю, Газпром вирішив будувати "Силу Сибіру" за свій рахунок

"Газпром" при будівництві експортного газопроводу в Китай "Сила Сибіру" впорається власними фінансовими інвестиціями, заявив заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов, передає РІА "Новости".

"Це - інвестиційна програма суспільства, ми готові побудувати цей газопровід власними силами", — сказав Круглов, відповідаючи на питання акціонерів про те, які джерела фінансування "Сили Сибіру".

Читайте такожУкраїна і Угорщина з липня почнуть тестувати віртуальний реверс газуНапередодні Круглов оцінив загальну суму інвестицій в "Силу Сибіру" на 2015-2017 роки в 480 мільярдів рублів.

Після падіння продажів російського газу в Європі і різкого скорочення споживання палива з РФ Україною «Газпром» змушений шукати нові ринки збуту для своїх діючих родовищ.

Так, рік тому "Газпром" і китайська CNPC домовилися про будівництво трубопроводу "Сила Сибіру" щодо "східного маршруту", який повинен бути запущений в кінці 2018 року. Але потім ніяких новин щодо проекту не було. Китай тягнув час.

На початку червня ц.р. "Газпром" відрапортував про офіційний старт будівництва газопроводу в Китаї для прийому російського газу по "східного маршруту".

"... минулого тижня будівництво газопроводу для прийому газу з Росії офіційно стартувало в Китаї, а зварювання першого стику заплановано на кінець червня", - йдеться в повідомленні «Газпрому».

Роботи на російській ділянці газопроводу "Сила Сибіру" йдуть за графіком, уточнив «Газпром».

В якості ресурсної бази для «Сили Сибіру» обрані два ще не розроблених родовища на Сході Росії - в Якутії та Іркутській області.

На початку травня "Газпром" і CNPC підписали основні умови поставок газу по західному маршруту в обсязі 30 мільярдів кубометрів.