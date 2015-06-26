Газпром продовжує вішати на Нафтогаз борг за газ для "ЛНР" і "ДНР" - нарахував $212 мільйонів

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» за постачання газу в обсягу 704 млн кубометрів на окупований Донбас становить 212 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

«На сьогодні «Газпром» до ЛНР і ДНР поставив 704 млн куб. м газу. Заборгованість НАК «Нафтогаз України» на сьогодні становить 212 млн дол. за постачання в ці регіони», - сказав Міллер.

Міллер заявив, що "Газпром" звернувся до НАК «Нафтогаз України» з пропозицією, щоб компанія-трейдер підписала угоду про поставку газу на окупований Донбас.

«За українським законодавством укласти контракт на імпорт газу може не лише НАК «Нафтогаз», а й інша компанія-трейдер. Ми на адресу «Нафтогазу» зробили пропозицію: якщо ви не оплачуєте поставку нашого газу в ЛНР і ДНР, якщо ви говорите, що ми не повинні поставляти газ на цю територію, то, можливо, ви погодитеся з тим, щоб у суворій відповідності з українським законодавством уклала контракт якась компанія трейдер», - сказав Міллер.

За його словами, на сьогодні «Нафтогаз» не дає відповідей на питання, чому не оплачується газ, поставлений на окупований Донбас, сам не поставляє туди паливо, не рекомендує це робити «Газпрому» і не дає відповіді щодо компанії-трейдера.

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Міллер також повідомив, що раніше «Нафтогаз» звернувся до «Газпрому» з пропозицією не поставляти газ на південний схід України і заявив, що не оплачуватиме ці поставки.

Крім того, глава «Газпрому» нагадав, що в контракті з «Нафтогазом» вказана точка входу. "Якщо НАК «Нафтогаз України» вважає території ЛНР і ДНР Україною, то тоді взагалі немає жодної колізії з точки зору оплати. Якщо у НАК «Нафтогаз» якась інша позиція, то вони повинні про це сказати, але вони нічого не кажуть", - зазначив Міллер.