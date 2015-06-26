Міллер хоче оштрафувати "Нафтогаз" за недобір на $26,7 мільярда

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

"Що стосується «бери або плати» (правило «бери або плати» закладено в контракті від 2009 року – УНІАН), ми вже сказали про те, на який термін ми надали нашим українським партнерам звільнення (від дотримання цього правила). Але якщо говорити про 2014 рік... У суворій відповідності з контрактом нашим українським колегам ми пред'явили штраф - загальна сума штрафу НАК «Нафтогаз України» по «бери або плати» становить 26 млрд 700 млн дол.", - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2015 року «Нафтогаз України» подав до Стокгольмського арбітражу позовні вимоги на 10 млрд дол. в рамках арбітражу проти «Газпрому» за контрактом на транзит газу, збільшивши тим самим загальну суму за двома позовами до 16 млрд дол.

Як наголошується в повідомленні «Нафтогазу», компанія хоче домогтися від «Газпрому» компенсації за недоплату транзитного тарифу з 2010 року. Крім того, в позовній вимозі «Нафтогаз» заявляє про невиконання зобов'язань «Газпрому» щодо обсягів транзиту газу через Україну, який з 2010 року неухильно падає.

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Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі повернення 23,837 млрд дол. за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за постачання «блакитного палива» в 2014 році.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.