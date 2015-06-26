У "Газпромі" передумали: хочуть продовжити транзитний контракт з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

"От кажуть, підступний план «Газпрому» - припинити транзит через Україну (з 2020 року - УНІАН). Давайте внесемо ясність: є чинний контракт на транзит через територію України до кінця 2019 року, є активна непримиренна позиція України внести в цей контракт неприйнятні для нас умови", - зазначив Міллер.

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"Ми говоримо про те, що ми ніколи на неприйнятних для «Газпрому» умовах не підпишемо контракт на транзит", - зазначив він.

"Якщо припустити, що раптом контракт не буде підписаний, то, відповідно, всі повинні знати і розуміти ці ризики. Але ми ніколи не говорили, що ми не будемо вести переговори з Україною про транзитний контракт. Коли контакт буде закінчуватися, ми своєчасно з нашими українськими колегами переговори щодо транзитного контакту проведемо", - сказав Міллер.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" і "Газпром" в 2009 році підписали контракти на поставку російського газу на період до 2019 року і на транзит газу в Європу через територію України.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня заступник голови Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович за результатами зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером заявив, що для нього стали великою новиною плани «Газпрому» перенаправити транзит газу через Україну в Туреччину за допомогою нового газопроводу, який планується побудувати замість «Південного потоку».

У свою чергу, міністр енергетики РФ Олександр Новак зазначив, що рішення про будівництво газопроводу до Туреччини прийнято і «роботи вже ведуться».

Пізніше стало відомо, що рішення про перенаправлення поставок газу в Європу в обхід України з 2019 року прийнято вищим політичним керівництвом Росії.