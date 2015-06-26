Глава "Газпрому" очікує рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Україною не раніше 2017 року
18:55, 26 червня 2015Енергетика
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Глава "Газпрому" Олексій Міллер очікує прийняття рішення в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з Україною не раніше 2017 року.
Глава "Газпрому" очікує рішення Стокгольмського арбітражного суду не раніше 2017 року
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.
"Ми з українськими партнерами знаходимося в арбітражі. Мабуть, раніше 2017 року рішення суду в Стокгольмі очікувати не доводиться», - сказав Міллер.
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