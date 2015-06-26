У "Газпромі" здивовані: українці досі не прийшли до них по знижку
19:00, 26 червня 2015Енергетика
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Глава російського газового гіганта "Газпром" Олексій Міллер заявив, що НАК "Нафтогаз України" досі не звернувся до "Газпрому" про надання знижки.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.
"Найголовніше, що сьогодні 26 червня, вечір п'ятниці, у понеділок вже 29, і НАК «Нафтогаз» як сторона за контрактом на адресу іншої сторони за контрактом "Газпрому" про надання знижки не зверталася", - сказав Міллер.
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За його словами, оскільки немає ніякого звернення з боку українських партнерів, то і "немає предмету дискусії та обговорення".
Глава "Газпрому" зазначив, що знижка буде надаватися Україні поквартально і РФ буде орієнтуватися на ціну для Польщі.
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