У "Газпромі" здивовані: українці досі не прийшли до них по знижку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

"Найголовніше, що сьогодні 26 червня, вечір п'ятниці, у понеділок вже 29, і НАК «Нафтогаз» як сторона за контрактом на адресу іншої сторони за контрактом "Газпрому" про надання знижки не зверталася", - сказав Міллер.

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За його словами, оскільки немає ніякого звернення з боку українських партнерів, то і "немає предмету дискусії та обговорення".

Глава "Газпрому" зазначив, що знижка буде надаватися Україні поквартально і РФ буде орієнтуватися на ціну для Польщі.