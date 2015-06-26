У "Нафтогазі" оцінили заяву "Газпрому" про можливість переговорів щодо транзиту газу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вітренка, «Нафтогаз» обрав правильний шлях, звернувшись до Стокгольмського арбітражу.

«Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом. Значит, мы на правильном пути», - написав він.

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Також, менеджер "Нафтогазу" висловив вдячність команді юристів та експертів.

Вот что Стокгольмский арбитраж животворящий делает с Газпромом:)Значит, мы на правильном пути...Еще раз благодарю всю нашу большую команду юристов и экспертов! Posted by Yuriy Vitrenko on Friday, June 26, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, голова російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що "Газпром" готовий до переговорів про продовження транзиту через Україну після закінчення транзитного договору в 2019 році.