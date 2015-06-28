Яценюк: За 10 років Україна мусить на 100% забезпечувати себе власним газом

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ході програми «10 хвилин з прем'єр-міністром».

«У нас є з вами спільне завдання: через десять років Україна має повністю, на 100%, забезпечувати власні потреби в природному газі за рахунок нашого українського газу», - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, при загальному рівні споживання для населення в 21 млрд куб. м на рік Україна видобуває 19 млрд куб. м, з яких тільки 12 млрд куб. м йде на потреби населення, а ще 7 млрд добувають приватні компанії.

«Наша мета - збільшити видобуток українського газу і зменшити залежність від Російської Федерації», - підкреслив Яценюк.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України закликав уряди країн "Великої сімки" допомогти Україні в досягненні остаточного рішення з питань поставок газу до України з Росії і транзиту російського палива через Україну до Євросоюзу.

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Прем'єр-міністр нагадав, що торік Україні разом з країнами "Великої сімки" вдалося досягти тристоронньої угоди на рівні України, Європейського Союзу і Росії про поставки газу до України і транзит газу до ЄС.

В травні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна має намір у 2015 році купувати у Росії не більше 50% необхідного країні обсягу імпортного газу, «навіть при зниженні ціни на російський газ нижче за європейську». У квітні Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 млрд кубометрів і обсягом імпорту 25 млрд кубометрів.