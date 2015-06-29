Медведєв назвав кінцеву ціну на газ для України

Таким чином, знижка становитиме лише 39,97 дол. за тисячу кубометрів або на 13,92%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм Міллером і главою Міненерго РФ Олександром Новаком.

«Кінцева ціна для України за тисячу кубометрів газу на третій квартал становитиме близько 247,17 дол. з урахуванням знижки. Ну а знижка буде близько 40 дол.», - сказав Медведєв.

Він заявив, що РФ не може надати знижку на газ для України в попередньому розмірі - 100 дол. за тисячу кубометрів через падіння цін на нафту.

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Медведєв повідомив, що від української сторони надійшло звернення з проханням продовжити дію знижки. При цьому, за його словами, прийнято рішення підписати постанову уряду, яка на один квартал встановить особливий порядок розрахунків ввізного мита при поставках газу в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Медведєв підписав постанову №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 дол. за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за Харківською угодою в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ в Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії півострова.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що при такому падінні цін на нафту Росія не може надавати Україні знижку на газ як раніше, і ціна має бути на рівні ціни для Польщі.

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18 червня Новак повідомив, що знижка на газ для України в третьому кварталі буде менше 30%. «Цей процес обговорюється на рівні уряду РФ, згідно з контрактом існує формула, відповідно до якої надається знижка - ця формула передбачає, що якщо ціна буде складатися понад 333 дол., тоді знижка надається в розмірі 100 дол., якщо ж ціна буде нижче, знижка до 30%. Я хочу наголосити, що, швидше за все, на третій квартал буде розглядатися знижка менш як 30%», - сказав Новак.

9 червня в ”Газпромі” повідомили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі становитиме 287,15 дол. за тисячу кубометрів, у четвертому - 262,5 дол. за тисячу кубометрів, і питання знижки обговорюється.