Росія підтвердила участь у газових переговорах у Відні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм Міллером і главою Міненерго РФ Олександром Новаком заявив: «Необхідно буде продовжити тристоронній діалог у форматі Росія-ЄС-Україна, який за лінією уряду веде міністр енергетики з урахуванням підготовки до осінньо-зимового періоду».

У свою чергу Новак підтвердив проведення тристоронніх переговорів щодо газу завтра у Відні.

«Тривають тристоронні консультації у форматі Росія-Україна-ЄС. Черговий раунд намічено на 30 червня, на завтра. Основними темами, безумовно, будуть питання щодо закачування газу в ПСГ для надійного проходження осінньо-зимового періоду, а також надання Єврокомісією фінансової допомоги «Нафтогазу України» для забезпечення закупівлі газу в необхідному обсязі», - сказав Новак.

Читайте такожМедведєв назвав кінцеву ціну на газ для України

Як повідомляв УНІАН, делегацію Єврокомісії на газових переговорах із Україною і РФ у Відні 30 червня очолить віце-президент ЄК з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович. З української сторони в переговорах братиме участь міністр палива і енергетики Володимир Демчишин.