Медведєв підписав постанову про постачання газу в Україну за ціною $247

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про постачання в III кварталі газу в Україну за ціною 247,18 доларів США за 1 тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в уряді РФ.

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«З метою забезпечення ціни постачання природного газу на територію України протягом III кварталу 2015 року близько 247,18 доларів США за 1 тис. куб. м підписаним постановою встановлюється на тимчасовій основі на період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року особливий порядок розрахунку ставки вивізного мита», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, знижка складе тільки 39,97 дол за тисячу кубометрів або на 13,92%.

Медведєв заявив, що протягом всього зимового періоду і аж до кінця II кварталу ціна на газ для України розраховувалася зі знижкою в розмірі 100 доларів на 1 тис. кубометрів.

Він заявив, що «будемо виходити в найближчі три місяці з цих рішень (прийнятої постанови – УНІАН)».

За його словами, таке рішення прийнято, тому що «просіли світові ціни на нафту, від яких безпосередньо залежить ціна на газ».

«Ну а там поживемо – побачимо, подальші рішення будуть залежати як від економічної ситуації, так і від ситуації на ринку газу і, відповідно, тих критеріїв, які ми будемо застосовувати в майбутньому», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Медведєв підписав постанову №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 дол за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася по Харківським угодам в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ в Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії півострова.

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24 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що при такому падінні цін на нафту Росія не може надавати Україні знижку на газ як раніше, і ціна повинна бути на рівні ціни для Польщі.

18 червня Новак повідомив, що знижка на газ для України в третьому кварталі буде менше 30%.

9 червня в "Газпромі" повідомили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі складе 287,15 дол за тисячу кубометрів, у четвертому - 262,5 дол за тисячу кубометрів, і питання знижки обговорюється.