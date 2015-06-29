"Газпром": Поставки газу в Україну будуть здійснюватися за передоплатою

У III кварталі поставки російського газу в Україну будуть і далі здійснюватися за передоплатою c можливістю оплати одним або кількома платежами.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового гіганта, сьогодні «Газпром» направив в НАК «Нафтогаз України» оферту про підписання доповнення до чинного контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках.

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«Додаток визначає умови і порядок поставок російського газу в Україну у ІІІ кварталі 2015 року. Згідно з додатком, збережені умови і порядок поставок, що діяли у II кварталі ц. р. зокрема, поставки газу в Україну будуть здійснюватися за передоплатою c можливістю оплати одним або декількома платежами», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, умови поставок російського газу в Україну у ІІІ кварталі повністю визначені, наголосили в «Газпромі».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Медведєв підписав постанову №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 дол за тисячу кубометрів. Раніше ця знижка надавалася за Харківською угодою в обмін на продовження терміну перебування ЧФ РФ в Криму, але була скасована російською стороною в односторонньому порядку після анексії півострова.

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24 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що при такому падінні цін на нафту Росія не може надавати Україні знижку на газ як раніше, і ціна повинна бути на рівні ціни для Польщі.

9 червня в "Газпромі" повідомили, що ціна газу для України без знижки в третьому кварталі складе 287,15 дол за тисячу кубометрів, у четвертому - 262,5 дол за тисячу кубометрів, і питання знижки обговорюється.

29 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про постачання в III кварталі газу в Україну за ціною 247,18 дол за 1 тис. куб. м.