Порошенко призначив голову комісії з комунальних тарифів та енергетики

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Дмитра Вовка головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Відповідний документ оприлюднено 29 червня на сайті глави держави.

Перед цим президент підписав указ про звільнення Вовка з посади т.в.о. глави НКРЕУ.