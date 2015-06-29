Під додаткові економічні санкції Канади потрапили "Газпром" та "Транснефть"

Канада ввела додаткові економічні санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 14 російських юридичних та 3 фізичних особи.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву канадського прем'єр-міністра Стівена Харпера.

Крім того, Канада ввела заборону на імпорт і експорт товарів з території окупованого Росією Криму.

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"Введення додаткових санкцій щодо Росії було ухвалено в координації з нашими партнерами", - наголошується в заяві прем'єра.

Російські компанії "Газпром", "Газпром нафта", "Сургутнефтегаз" і "Транснефть" потрапили до розширеного санкційного списку Канади. Про це йдеться в повідомленні канадського МЗС.

Як передає телеканал «Дождь», під нові санкції Канади потрапили лідери Євразійського союзу молоді Олександр Дугін, Павло Каніщев та Андрій Коваленко.