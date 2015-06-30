Ціни на нафту знижуються на тлі ситуації з Грецією

На світових торгах у вівторок, 30 червня, ціни на нафту знижуються на тлі грецької проблеми, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,13% - до 61,93 долара за барель, WTI на 0,19% - до 58,22 долара за барель.

Після того, як переговори щодо фінансової допомоги між урядом Греції та міжнародними кредиторами в черговий раз закінчилися провалом на вихідних, Європейський центробанк зупинив життєво важливу підтримку грецьких банків, не залишивши Афінам іншого виходу, крім як відключити банківську систему, щоб запобігти колапсу. 5 червня в країні пройде референдум, основне питання - йти чи не йти на умови Європейської комісії, Європейського центрального банку та МВФ.

Читайте такожГреція загрожує судовими позовами інститутам ЄСБанки і фондовий ринок до цього часу будуть закриті (цілий тиждень), а на зняття грошей через банкомати, які відкриються у вівторок, буде введено ліміт у розмірі 60 євро. Контроль за капіталом, ймовірно, буде діяти протягом, як мінімум, декількох місяців.

При відсутності угоди з кредиторами про фінансову допомогу, Греція вже у вівторок може оголосити дефолт за борговими платежами Міжнародного валютного фонду на суму 1,6 мільярда євро. Крім того, Афіни в найближчі місяці повинні заплатити мільярди євро Європейському центробанку.

Крім того, тиск на ринок нафти надає зміцнення долара.