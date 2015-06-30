В українських сховищах вже майже 12 мільярдів кубів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 20 по 30 червня збільшилися на 4,5%, або на 510 млн кубометрів, - до 11,92 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в держкомпанії, з 1 по 29 червня українські газосховища поповнилися на 1,720 млрд куб. м газу.

Добовий обсяг закачування природного газу в сховища становить близько 55 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. і гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.