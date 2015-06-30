Росія придумала, як в обхід санкцій побудувати електростанції в окупованому Криму

Дочірня структура «Ростеха» – «Технопромекспорт» купить обладнання для двох нових електростанцій в окупованому Криму заводу «Сіменс технології газових турбін», який на 65% належить німецькій Siemens, а на 35% – «Силовим машинам», пишуть «Ведомости» з посиланням на федерального чиновника і джерело, близьке до однієї зі сторін угоди.

Це - перший контракт заводу, говорить один з них. Підприємство було офіційно відкрито 18 червня.

Контракт був підписаний навесні, аванс вже виплачений, розповідають співрозмовники «Ведомостей». Завод поставить «Технопромэкспорту» чотири парогазові установки (ПГУ) потужністю 235 МВт з газовими турбінами 160 МВт. Ще одне джерело, близьке до однієї зі сторін угоди, вказує, що контракт передбачає поставку обладнання для нової електростанції в Тамані (Краснодарський край), а не в анексований Крим. Турбіни і правда спочатку відправлять в Тамань, але це - формальність, щоб обійти санкції, пояснює інший співрозмовник «Ведомостей».

Читайте такожЄС продовжив санкції проти окупованого Криму ще на рікВартість контракту жоден з трьох співрозмовників «Ведомостей» не розкриває. Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак оцінював будівництво двох електростанцій у 72 млрд руб., з них більше третини «Ростех» отримає з бюджету.

Рік тому уряд вирішив, що будувати електростанції в окупованих Сімферополі та Севастополі буде «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт». Будуть побудовані чотири ПГУ потужністю 235 МВт. Частину витрат на проект – 25 млрд руб. компанії має компенсувати бюджет.

Представники «Ростеха», «Технопромэкспорта», «Сіменс технології газових турбін» і Siemens в Росії відмовилися від коментарів. Їх колега з «Силових машин» не відповів на запит «Ведомостей».

Міненерго дійсно оголошувало про намір побудувати ТЕС в Краснодарському краї – в Тамані або Новоросійську потужністю близько 600 МВт. Але інвестор для цього буде обраний на конкурсі, правила якого поки не затверджені.

Електростанції в окупованому Криму потрібні для автономного енергопостачання півострова. Зараз в пікові години він на 90% залежить від перетоків з України. Але російські заводи не виробляють турбіни потрібної потужності, а експорт технологій та обладнання для кримської енергетики Євросоюз заборонив рік тому. Минулого тижня санкції були продовжені ще на півроку.

Сучасні газові турбіни в Росії не виробляються: всі нові електростанції комплектуються закордонним обладнанням, говорить директор Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін. «Можна використовувати російські турбіни, але у них низький ККД і більш дорога електроенергія. Якщо є завдання побудувати сучасні електростанції – доведеться купувати закордонні турбіни», – підсумовує експерт.

Siemens відмовиться обслуговувати свої турбіни в окупованому Криму, побоюється один зі співрозмовників «Ведомостей». Запчастини легко можна купувати на заводах Siemens в Китаї та Ірані, а сервіс Siemens вже локалізован в Росії, заспокоює топ-менеджер великої інжинірингової компанії.

Покарає Євросоюз Siemens за цей контракт – питання взаємовідносин концерну і влади, говорить партнер Nevsky IP Law Микола Зайченко.