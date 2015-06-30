В окупованому Криму з 1 липня знову подорожчає електроенергія

В окупованому Росією Криму з 1 липня вступають в силу нові тарифи на електроенергію для населення і юридичних осіб, передають "Новини Криму".

Читайте такожРосія придумала, як в обхід санкцій побудувати електростанції в окупованому КримуЗа даними прес-служби компанії «Крименерго», вартість електроенергіїдля населення підвищиться на 15%. Підвищаться також тарифи для юридичних осіб.

За обсягу споживання до 150 кВт/год на місяць, тариф встановлюється на рівні 1,44 руб. (0,58 грн) за 1 кВт/год, зараз тариф становить - 1,25 руб.

При споживанні від 150 кВт/год до 800 кВт/год на місяць, тариф становитиме 1,88 руб. (0,75 грн) за нинішнього рівня тарифу в 1,64 руб.

При споживанні понад 800 кВт/год, тариф становитиме 4,95 руб. (1,98 грн), зараз тариф становить - 4,31 руб.

Як повідомляв УНІАН, окупанти Криму 21 січня 2015 року «націоналізували» майно ПАТ «Крименерго», яке входить в холдинг ДТЕК українського мільярдера Ріната Ахметова, і передали його в господарське управління Державному унітарному підприємству Республіки Крим «Крименерго».

В Україні з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на електроенергію для населення становить 0,37 грн за кВт/год. Цей мінімальний тариф застосовується до домогосподарств з обсягом споживання до 100 кВт/год на місяць.

Домогосподарства з обсягом споживання від 100 до 600 кВт/год в місяць платять 0,63 грн за кВт/год.

Домогосподарства з обсягом споживання понад 600 кВт/год на місяць платять 1,4 грн за кВт/год.

Останній раз тарифи на електроенергію в анексованому Криму підвищувалися 1 січня. Встановлені тарифи будуть діяти до кінця року.