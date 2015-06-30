Рада відхилила поправки до закону про ринок газу

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицією голови Верховної Ради Володимира Гройсмана законопроект №2055а було винесено для голосування за основу, а потім за підготовку для повторного першого читання. Однак жодна з пропозицій Гройсмана не набрала необхідної кількості голосів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що документ визначає повний перелік діяльності на ринку природного газу, яка підлягає ліцензуванню, і обумовлює повноваження Регулятора ринку. «Законопроект також виводить відносини із сертифікації операторів газотранспортних систем з-під дії закону про адміністративні послуги та про дозвільну систему господарської діяльності - за аналогією з відносинами у сфері економічної конкуренції», - йдеться в пояснювальній записці.

Як наголосив один з авторів законопроекту, голова Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола Мартиненко, законопроект є «технічним» і приводить норми щодо ліцензування господарської діяльності в газовій сфері до єдиних норм. «Законопроект має винятково технічний характер. У нас є два закони – про ліцензування окремих видів господарської діяльності, який набув чинності 28 червня, а закон про ринок газу набирає чинності з 1 жовтня. Один закон забороняє ліцензування поставок газу за нерегульованим тарифом, а другий не забороняє. У цьому зв'язку (необхідно ухвалити законопроект - УНІАН), аби не було хаосу на ринку, на якому працює близько 300 компаній», - наголосив Мартиненко.

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Водночас, парламентарії від фракції «Батьківщина» звернули увагу на те, що законопроект не є технічним. «Ми йдемо на дерегулювання, а законопроект вводить додаткове ліцензування на ринку, на якому працюють 200-300 компаній. І це лише збільшує корупцію в цій сфері. Ми всі знаємо, кому видають ліцензії, кому їх видають, чому їх видають, і як неугодні компанії видавлюються з ринку», - зазначив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 квітня прийняла Закон «Про ринок природного газу» (№2250), який визначає, що ринок природного газу функціонує на принципах вільної добросовісної конкуренції, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій, та на принципах забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу.

Закон обумовлює питання забезпечення першочергового інтересу безпеки поставок природного газу, зокрема шляхом диверсифікації джерел надходження природного газу; вільного вибору постачальника природного газу; рівності прав на ввезення і вивезення природного газу на/з території України; невтручання держави у функціонування ринку за винятком випадків, коли це необхідно для усунення недоліків ринку або забезпечення інших громадських інтересів, і за умови, що таке втручання здійснюється мінімально достатнім способом.

За законом державне регулювання ринку природного газу здійснює Регулятор у межах повноважень, визначених цим законом та іншими актами законодавства, шляхом видачі ліцензій на право вести госпдіяльності на ринку.

Закон «Про ринок природного газу» закріплює усталені в Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового ринку і передбачає поділ функцій оператора від функцій виробників і постачальників, чітке визначення функцій держави та незалежності регулятора, а також вільне ціноутворення.

Документ був розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільно з Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг, та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на виконання державної політики імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.