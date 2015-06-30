Новак: Москва не збирається погоджувати з Києвом розмір знижки на газ

Росія не збирається погоджувати з Україною розмір наданої їй знижки на газ на третій квартал, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак напередодні тристоронніх переговорів з газових питань за участю Єврокомісії, які пройдуть у вівторок у Відні, передає Прайм.

"Це рішення приймає уряд Російської Федерації, а не Україна. Тому тут не потрібно ніякої згоди", - сказав Новак журналістам.

Він зазначив, що розрахунок оплати за поставки російського газу за контрактом "Нафтогазу" з "Газпромом" буде проводитися у третьому кварталі виходячи з ціни в 247,18 долара за тисячу кубометрів.

Читайте також"Газпром": Поставки газу в Україну будуть здійснюватися за передоплатою

Напередодні, 29 червня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зустрівся з Новаком і головою "Газпрому" Олексієм Міллером для обговорення газових взаємин з Україною. Медведєв повідомив, що уряд Росії прийняв рішення надати Україні знижку на третій квартал у розмірі 40 доларів. У результаті ціна російського газу для України з урахуванням знижки у цей період становитиме 247,18 долара за тисячу кубометрів - стільки ж, скільки і в другому кварталі.

"Це не означає, що (Україна - ред.) повинна прийняти запропоновану Росією ціну на газ у третьому кварталі - ред.). За цією ціною буде "Газпром" рахунок виставляти... за заявкою "Нафтогазу", - сказав Новак, додавши, що Росії не важливо, чи прийме Україна цю ціну.