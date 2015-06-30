Переговори у Відні: Україна наполягає на підписанні угоди щодо газу, яка діятиме до квітня 2016 року

Україна в рамках тристоронніх переговорів про постачання російського газу в країну наполягає на вирішенні всіх спірних моментів до кінця I кварталу 2016 року – до завершення судових спорів між Україною і Росією в арбітражі Стокгольма.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Ефективне вирішення газового питання з Росією має бути тристороннім, зобов'язуючим і таки, що фіксує тимчасові угоди з усіх спірних питань як мінімум до кінця I кварталу 2016 року. Рішення, яке дасть змогу забезпечити надійність поставок російського газу до України і ЄС до завершення судових розглядів між сторонами у Стокгольмі, має зафіксувати тимчасові домовленості з усіх питань, по яких у сторін є розбіжності», - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у НАК, таку позицію компанія озвучила під час тристоронніх газових переговорів у Відні.

«Україна наполягає на підписанні такого рішення у вигляді тристороннього протоколу на рівні міністерств енергетики України, РФ і представника Європейської комісії, що має забезпечити відповідальне виконання досягнутих домовленостей усіма сторонами процесу», - наголосили у НАК і нагадали, що сторони – «Нафтогаз» і «Газпром» - також повинні підписати доповнення до договору на постачання газу.

За таким принципом, як зазначають у «Нафтогазі», було вибудовано «зимовий пакет», підписаний у Брюсселі в жовтні 2014 року. «Цей пакет домовленостей продемонстрував свою ефективність і забезпечив стабільні поставки російського газу в опалювальний сезон 2014-2015 року», - резюмували в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, у Відні проходять газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту й обсягів закачування.