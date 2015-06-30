Київ та Москва не домовилися з газових питань, Єврокомісія продовжить пошук ідей - віце-президент ЄК

Про це йдеться повідомленні Європейської Комісії, розповсюдженому за результатами переговорів, які відбулися у вівторок у Відні за участю віце-президента ЄК Мароша Шевчовича, міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики України Володимира Демчишина та голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Сьогоднішні тристоронні консультації ще раз показали, що всі сторони домовилися щодо принципів, необхідних для забезпечення стабільних та безперебійних поставок газу в Україну і транзиту в ЄС. Переклад цих принципів у спільно узгоджені остаточні робочі рамки потребують подальшої роботи. Також зустріч показала, сторони ще залишаються далеко одна від одної. Ми домовилися, що Комісія буде висувати ідеї, щоб підготувати наступні кроки, щоб змогли відбутися наступні консультації. Ми використаємо літо, щоб розпочати підготовку до наступного зимового сезону", - заявив Шевчович.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Відні проходили газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича.

Україна в рамках тристоронніх переговорів про постачання російського газу в країну наполягає на вирішенні всіх спірних моментів до кінця I кварталу 2016 року – до завершення судових спорів між Україною і Росією в арбітражі Стокгольма.